Конструктор маркетинговых квизов
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Ясно, понятно
новая фишка маркетинга

Создай квиз на
онлайн-конструкторе за 10 минут

Самостоятельно без помощи программистов и дизайнеров. Новый способ получать заявки с сайта, ВК, Facebook и Instagram, изучать свою аудиторию и помогать ей с выбором

Попробую бесплатно
О квизах за 2 минуты
Что такое квиз?
Пройти тестовый квиз
более
126 000
квизов создано
40+
готовых квизов-шаблонов для разных ниш
до
14 дней
бесплатно, полный функционал
более
3,6 млн
заявок получено через Marquiz

Что такое квиз-маркетинг?

Это новый инструмент для получения заявок с сайта, ВК, Facebook и Instagram, изучайте свою аудиторию и помогайте ей с выбором
Суть очень простая:

1
Предлагаете посетителю пройти тест-опросник:
  • Создаёте в сервисе 4-5 вопросов для клиентов с вашими вариантами ответов
  • Готовый тест (он же называется "квиз") устанавливаете на свой сайт, в Instagram или в
    приложение ВКонтакте
  • Можете вести трафик напрямую на квиз по уникальной ссылке, как на отдельный Landing Page
Легко интегрировать с конструкторами:
марквиз интеграция с конструкторами сайтов
Пройти тестовый квиз
Стартовая страница квиза Марквиз
2
Посетитель отвечает на вопросы квиза и оставляет свой контакт
  • Узнаете потребности клиента, помогаете с выбором, сегментируете и вовлекаете аудиторию
  • После ответов на вопросы посетитель охотнее "соглашается" оставить свои данные, чтобы дойти до конца квиза и получить результат и бонусы
  • Благодаря игровой механике конверсия в заявку выше, чем у обычной формы контактов. Получаете больше заявок
22%
Средняя конверсия квиза
Собираете статистику по каждому шагу и аналитику по результатам
марквиз интеграция с яндекс метрикойинтеграция с google analyticsинтеграция с roistatинтеграция с facebook pixelинтеграция с вк пиксель
квиз на марквиз
3
Показываете соответствующие результаты пользователю в зависимости от его ответов
  • Настройте уникальное предложение для целевой аудитории в зависимости от выбранных ими ответов
  • Добавляйте цену и создавайте ограниченное ценовое предложение, со скидкой или без, утепляйте бонусами за прохождение квиза
  • Настраивайте показ промежуточных результатов. До или после формы контактов, чтобы побудить пользователя заполнить данные в форме
страница результатов марквизстраница результатов марквиз
4
Связываетесь с клиентом и предлагаете именно тот товар или услуги, которые ему реально нужны
  • Видите ответы клиента по каждому вопросу в личном кабинете или в CRM
  • Делаете клиенту горячее и релевантное предложение, потому что знаете все его потребности
  • Благодаря этому вероятность сделки повышается в 5-6 раз по сравнению со звонком или отправкой e-mail «холодному» клиенту
Интеграция с CRM-системами, сервисами рассылок
интеграция с amocrmинтеграция с bitrix24интеграция с u-on travel
И еще более 50 систем
  • Автоматически создается контакт клиента и новая сделка
форма контактов марквиз
интеграция с telegramинтеграция с google analyticsинтеграция с Яндекс метрикаинтеграция с roistatинтеграция с facebook pixelинтеграция с вк пиксельинтеграция с amocrmинтеграция с u-on travelинтеграция с Lptrackerинтеграция с GetResponseинтеграция с unisenderинтеграция с sendpulseинтеграция с albato
В два раза эффективнее

Почему конверсия квиза выше обычного сайта?

Стандартный сайт

Стандартный сайт или посадочная страница рассчитаны на тех, кто уже готов купить ваш продукт

Квиз-тест

Квиз охватывает большую аудиторию и позволяет определить потребности клиента, сегментировать и вовлечь аудиторию

В результате клиент утепляется и получает то, что ему реально нужно

Пройти тестовый квиз
Кейсы

Результаты использования квизов

17% Конверсия
кейс квиза на марквиз продажи квартир
Продажа квартир
Читать кейс
Было
580₽ цена заявки
Стало
120₽ за заявку
кейс квиза на марквиз аренда ресторана
Аренда ресторана
Читать кейс
Цена заявки
255₽
Источник
Яндекс.Директ
кейс квиза на марквиз бани из бруса
Бани из бруса
Читать кейс
ЦЕНА ЗАЯВКи
215₽
Источник
Яндекс.Директ
кейс квиза на марквиз продажа колясок
Продажа колясок
Читать кейс
Цена заявки
79₽
Источник
Яндекс.Директ
кейс квиза на марквиз строительство домов
Строительство домов
Читать кейс
БЫло
400₽ цена заявки
СТало
66₽ за заявку!
кейс квиза на марквиз доставка песка
Доставка песка
Читать кейс
Было
146₽ цена заявки
Стало
82₽ за заявку
Функционал

Ключевые возможности

.03 Повышение конверсии

Конверсию можно увеличить, добавив тающую скидку, консультанта с подсказками или бонус, который пользователь получит в конце квиза

скидка
Тающая скидка
Нарастающая скидка
%
Процентная скидка
выбор валюты
Выбор валюты
.01 Много форматов ответа

Варианты, картинки, произвольный ответ, выбор дат, загрузка файла, ползунок с числами, эмоджи и еще кое-что

форматы ответов марквизварианты картинок
.04 Результаты в зависимости от ответа

Показывайте уникальные предложения, результаты или подборку товаров в зависимости от ответов пользователя

авторезультаты
.05 Библиотека шаблонов

При создании нового квиза вы можете выбрать один из 40+ готовых шаблонов. Создайте квиз на основе готовых проверенных вариантов для разных тематик и ниш

библиотека шаблонов
.02 Ветвление вопросов

Задавайте разные вопросы в зависимости от ответов пользователя, фильтруйте и сегментируйте

ветвление вопросов
.06 Удобный редактор

Квиз легко самому без навыков программиста и дизайнера создать, настроить и установить на сайт или в соц.сети. В среднем это занимает 9 минут

интерфейс админки марквиз
.07 Мессенджеры вместо формы контактов

В сервисе есть функция отключения формы контактов. Вместо формы с полями направляйте человека сразу в чат, где ему удобнее будет продолжить общение. Отдельно можно настроить чат-боты

мессенджеры
.08 Landing Page с привязкой домена

Создайте простой Landing Page на Marquiz или привяжите к собственному домену. Отдельный сайт для квиза больше не нужен, можно вести трафик прямо на квиз

landing page на марквиз
Все возможности
Сколько стоит

Выберите удобный тариф

3 000 ₽
До
500 заявок в месяц
1 000 ₽
До
100 заявок в месяц
5 000 ₽
До
1000 заявок в месяц
15 000 ₽
До
5000 заявок в месяц
600 ₽
До
30 заявок в месяц
Заявки действуют для любого квиза
Количество квизов во всех тарифах — неограниченно
Создать квиз
+50 заявок на баланс
Начните создавать квиз и получите до
50 бонусных заявок на баланс
До 50 заявок
Бесплатно
Начните создание квиза и получите до 500 рублей на счёт бонусом
  • Заполнили квиз – получили заявки
  • Начисляем до 50 бесплатных заявок
Начать бесплатно
1000 ₽
10₽/заявка
100 заявок
Пакет из 100 заявок
  • Количество квизов – неограниченно
  • 100 заявок — не сгорают, действуют для любого квиза
Начать бесплатно
5000 ₽
5₽/заявка
1000 заявок
Пакет из 1000 заявок
  • Количество квизов – неограниченно
  • 1000 заявок — не сгорают, действуют для любого квиза
Начать бесплатно
White Label
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100₽ / квиз / месяц
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Нет времени разбираться самому? Не проблема. Мы собираем сообщество опытных маркетологов для разработки квизов под ключ.

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10 минут для настройки

Настройка квиза займет от 10 минут. Чтобы быстро запуститься, мы написали инструкцию.

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Пишем о развитии продукта

13/4/2020
Задаем правильные вопросы в квизе
24/3/2020
Как получить заявки на ремонт квартиры из Яндекс.Дзена с пом
27/1/2020
Квиз для турагентства – кейсы Marquiz
7
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Вы можете сколь угодно долго тестировать работу квиза с помощью тестовых значений. Кроме того, после регистрации у вас есть возможность получить до 50 заявок на счёт бесплатно в течение 7 дней

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