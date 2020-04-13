Что такое квиз сайт?

Quiz сайт– современный вариант викторины с наводящими вопросами, которые появляются перед пользователями. Специально разработанный интерфейс квизов побуждает людей к ответам. Викторина состоит из пары или нескольких слайдов с вопросами, которые помогают узнать истинные потребности людей в той или иной области.

Конструктор квиз сайтов предполагает построение викторины по каждой категории товаров, формируя правильно поставленные вопросы и определяет целевую аудиторию. Маркетинговое исследование позволяет определить четкие желания потенциально возможных покупателей и получить новые заказы на товар или услуги.