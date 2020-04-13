Что такое квиз сайт?
Quiz сайт– современный вариант викторины с наводящими вопросами, которые появляются перед пользователями. Специально разработанный интерфейс квизов побуждает людей к ответам. Викторина состоит из пары или нескольких слайдов с вопросами, которые помогают узнать истинные потребности людей в той или иной области.
Конструктор квиз сайтов предполагает построение викторины по каждой категории товаров, формируя правильно поставленные вопросы и определяет целевую аудиторию. Маркетинговое исследование позволяет определить четкие желания потенциально возможных покупателей и получить новые заказы на товар или услуги.
Разработка квиз-сайтов
Квиз-маркетинг является наиболее эффективным средством привлечения новых клиентов и повышения конверсии сайта. Marquiz.ru предлагает сделать квиз для сайта, чтобы вывести его на новый уровень и развить онлайн бизнес. Статистика подтверждает, что конструктор quiz помогает увеличить конверсию любого сайта до 20-40 процентов, против обычных 2-5 для стандартных сайтов и лендингов. Установить конструктор квизов можно на обычный сайт или внедрить в социальные сети, где наибольший поток пользователей.
Специфика работы конструктора сайта викторины
Если вы не имеете своего сайта, мы поможем сделать квиз, создав для него посадочную страницу. Создать quiz с нашей помощью - значит увеличить доступ к базе заявок, мы поможем вам составить вопросы и подберем подходящие изображения. Marquiz.ru предлагает придумать опрос для конкретного сайта. Предлагается пакет услуг, при котором вы платите меньше за доступ к базе квизов, получая возможность создать собственные настройки и поставить вопросы.
Как сделать квиз на своем сайте? Нужно получить у нас доступ к сервису и установить инструмент викторины на страницу. Алгоритм выглядит так:
1. Пользователь интернета видит появившийся опрос и отвечает на него по заранее установленным вариантам ответа, оставляет свои контактные данные;
2. Собирается информация, основанная на предпочтениях пользователей о товаре или услуге, определяется группа интересов;
3. Получается готовый покупатель, о котором уже есть полное представление;
4. Связь с новым потенциальным клиентом по оставленным им контактам установлена, и ему предлагается именно товар или услуга, описанные или выбранные ранее в опросе-квизе.
Сделать квиз с помощью нашей команды специалистов - значит, что на его настройку уйдет только 10 минут против пары дней для написания стандартной страницы. Викторина увлекает людей гораздо больше, чем простая страница с сухой информацией и описанием преимуществ компании. Яркие большие картинки на слайдах и увлекательные вопросы заставляют обратить внимание на фирмуотенциальным клиентом по оставленным им контактам установлена, и ему предлагается именно товар или услуга, описанные или выбранные ранее в опросе-квизе.